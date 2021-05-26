Окупанти запропонували Білорусі пряме авіасполучення з Кримом
Тимчасова окупаційна "влада" Криму вважає, що скасування польотів до Білорусі авіакомпаніями європейських країн і закриття ними повітряного простору для білоруських лайнерів – хороший привід відкрити пряме авіасполучення між Мінськом і Сімферополем, повідомляє Сьогодні.
Про це заявив "Постійний представник" Криму при президенті Росії Георгій Мурадов у Facebook.
"Заклики ряду країн Заходу і їхніх балтійських васалів влаштувати повітряну блокаду Білорусі – це ще один сигнал нашим друзям у Мінську – повітряна гавань у Сімферополі відкрита для вас", – написав він.
Мурадов підкреслив, що "влада" Криму і раніше не раз висловлювала пропозиції про відкриття прямого авіаційного та залізничного сполучення з Білоруссю.
"Курорти та здравниці Чорного моря чекають на білоруських туристів. Крим показує всім близьким нам народам: час повертатися додому і розвивати далі нашу спільну цивілізацію", – зазначив він.