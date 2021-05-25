Как украинцев будут вакцинировать на польской границе

Щеплення від COVID для громадян України, які приїжджають до Польщі з робочою метою, заплановані вже з 8 червня на пропускному пункті Шегині-Медика, повідомляє inPoland.

Про це повідомляє міжнародна компанія з працевлаштування Gremi Personal, яка є поки що першою компанією в Польщі почала організацію такого процесу для своїх працівників і сподівається, що інші компанії, які працевлаштовують українців, також доєднаються до цієї ініціативи.

Щеплення буде відбуватися вакциною AstraZeneka та Johnson&Johnson, воно є безкоштовним і добровільним для українців.

“Далі сподіваємося розширити переліки пунктів пропуску на кордоні, де можна буде вакцинуватися наших робітників. Закликаємо й інші агенції з працевлаштування долучитися до цієї ініціативи і також потурбуватися, щоб їх українські робітники безпечно отримали вакцину,” - говорить Томаш Богдевич, генеральний директор міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal.

До слова, попереднє опитування продемонструвало, що понад 55 % людей готові зробити щеплення, щоб мати можливість частіше відвідувати Україну і при поверненні в Польщу не робити ПЛР тести або не проходити карантин.

До того ж, польські роботодавці все більше зацікавленні у працевлаштуванні у себе саме вакцинованих працівників, адже бояться чергового спалаху коронавірусу, який може призвести до паузи в їх роботі.

Міністерство охорони здоров’я Польщі повідомило, що вакцинуватись у Польщі може тепер кожен іноземець: особа, яка має дозвіл на роботу, студент, а також подружжя та діти іноземців. Дозвіл на постійне проживання, медична страховка або наявність PESEL для щеплення не є обов’язковими.