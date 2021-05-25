Набула чинності заборона на авіасполучення України з Білоруссю

Україна припинила авіасполучення з Білоруссю з 26 травня, відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду у вівторок, повідомляє Интерфакс-Украина.

"З 00:00 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю" , - написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль в телеграм-каналі.

Прем'єр зазначив, що уряд доручив Мінінфраструктури, Державіаслужби та ДП "Украерорух" прийняти для цього необхідних заходів. Крім того, українським авіакомпаніям і літакам буде заборонено виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь.

Держприкордонслужба також отримала доручення припинити оформлення пасажирів, які прямують з Білорусі або в Білорусь на митних пунктах аеропортів.