Набула чинності заборона на авіасполучення України з Білоруссю
Україна припинила авіасполучення з Білоруссю з 26 травня, відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду у вівторок, повідомляє Интерфакс-Украина.
"З 00:00 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю", - написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль в телеграм-каналі.
Прем'єр зазначив, що уряд доручив Мінінфраструктури, Державіаслужби та ДП "Украерорух" прийняти для цього необхідних заходів. Крім того, українським авіакомпаніям і літакам буде заборонено виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь.
Держприкордонслужба також отримала доручення припинити оформлення пасажирів, які прямують з Білорусі або в Білорусь на митних пунктах аеропортів.
"Ситуація з примусовою посадкою літака компанії Ryanair в Мінську є порушенням Конвенції про міжнародну цивільну авіацію. Рішення нашого уряду направлене на забезпечення безпеки польотів і пасажирів", - підкреслив Шмигаль.