У США суд підтвердив помилування колишнього помічника Трампа

Суд в США зняв звинувачення щодо Стівена Беннона, що був помічником екс-президента США Дональда Трампа, який помилував його перед завершенням терміну своїх повноважень, повідомляє ТАСС.

Про це пише у вівторок газета New York Daily News з посиланням на рішення суду.﻿ За її даними, суддя Аналізу Торрес в нью-йоркському районі Манхеттену зняла звинувачення з Беннона, якого в серпні 2020 року викрили в шахрайстві та розкраданні коштів.

"Суд прийшов до висновку <...>, що [президентське] помилування дійсне і зняття звинувачень видається належним кроком" , - наводить видання слова судді.

За версією прокуратури, Беннон у змові з іншими особами привласнив частину добровільних пожертвувань, зібраних некомерційною організацією на будівництво стіни на кордоні між США і Мексикою. Суддя у вівторок підкреслила, що зняття звинувачень не прирівнюється до визнання Беннона невинним.

"Помилування передбачає провину. Якби провини не було, то не було б і підстав для помилування" , - зазначила вона.

У лютому поточного року співробітники федеральної прокуратури в штаті Нью-Йорк просили не знімати звинувачення щодо Беннона, попри помилування.

Трамп перед відходом з поста президента США підписав указ про помилування більше ніж 70 осіб, в тому числі Беннона. Судовий розгляд у його справі після цього було припинено. Разом з тим звинувачення щодо нього прокуратура формально не знімала.

Беннон у 2016 році обіймав одну з ключових посад в передвиборчому штабі Трампа. Пізніше він був призначений на створену в Білому домі посаду головного стратега адміністрації. Однак в серпні 2017 року він взяв рішення піти у відставку. ЗМІ тоді стверджували, що його відносини з Трампом серйозно ускладнилися. Беннон раніше висловлювався на підтримку об'єднань правого та ультраправого спрямування.