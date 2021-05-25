Створено нові ліки для боротьби з COVID-19

Вчені Медичного науково-дослідного інституту в Квінсленді (США) розробили два нових препарату як для запобігання інфекції SARS-CoV-2, так і для лікування людей, вже зазнали впливу вірусу, повідомляє Лента.Ру.

Стаття з результатами наукової роботи опублікована в журналі Cell Discovery. Ліки на основі пептидів в даний час проходять випробування на хом'яків у французькому центрі доклінічних і клінічних досліджень IDMIT. Попереднє тестування показало, що з'єднання не є токсичними і не викликають серйозних побічних ефектів.

Перший препарат уповільнює прогресування інфекції, блокуючи зв'язування спайкового вірусного білка з людським рецептором ACE2. Лабораторні тести також продемонстрували, що, якщо вірус потрапляє в клітини, другий пептид може блокувати захоплення коронавірусів клітини-господаря і його реплікацію, що підвищує здатність імунної системи розпізнавати вірус і боротися проти нього.

Вчені визначили, що одну з ключових ролей в інфікуванні грає фермент LSD1, який знаходиться на поверхні клітини-господаря разом з ACE2 і сприяє взаємодії спайкового вірусного білка з мембраною заражаємо клітини. ACE2 має домен, розташований на внутрішній стороні мембрани, який регулює транскрипцію вірусної РНК. При блокуванні LSD1 активність цього домену придушувалася, а транскрипція вірусу припинялася.