"Злодії в законі" оскаржили санкції РНБО: Чубаров підтримав позивачів

"Злодії в законі" оскаржили санкції РНБО: Чубаров підтримав позивачів

В Окружний адміністративний суд Києва надійшло три заяви про забезпечення позову за рішенням Ради національної безпеки і оборони від 14 травня 2021 року, яким були введені санкції проти так званих "злодіїв в законі, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Окружного адмінсуду. Позивачі просять суд призупинити дію рішення РНБО про санкції щодо Ясагова Адлана, Ідрісова Мусліма і Шаіпова Магомеда. Зараз суд вирішує питання про наявність правових підстав вжиття заходів забезпечення позову.

Відомо, що Муслім Ідрісов є начальником штабу чеченського батальйону ім. Шейха Мансура, який воював на Донбасі на стороні України. За даними глави Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, в списку санкцій є кілька бійців батальйону ім. Шейха Мансура, в тому числі і один з командирів.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 14 травня провів засідання РНБО, на якому було прийнято рішення про застосування санкцій до представників кримінальних угруповань. Застосовані обмежувальні заходи до 557 так званих злодіїв у законі, 542 з яких — іноземці, 15 — громадяни України.

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