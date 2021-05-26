У Байдена зустріч з Путіним вважають життєво необхідною

Прес-секретар Білого дому Джен Дженніфер Псакі на брифінгу відповіла на питання про формат майбутньої зустрічі президентів Росії Володимира Путіна та США Джо Байдена. Також вона схарактеризувала цю зустріч як життєво важливу для забезпечення американських інтересів, повідомляє Страна.ua.

Брифінг Дженніфер Псакі транслювався на Ютуб-каналі Білого дому. У прес-секретаря поцікавилися, хто з посадових осіб США братиме участь у двосторонній зустрічі лідерів країн. Дженніфер Псакі відповіла, що Білий дім "обов'язково надасть повідомлення для преси" за підсумками зустрічі двох президентів в наступному місяці.

"У мене немає інформації про формат зустрічі, але, як правило, в ній беруть участь представники обох сторін" , - додала прес-секретар.

Вона також сказала, що зустріч - "це життєво важлива складова захисту американських інтересів, це можливість підняти турбують нас питання і, знову ж таки, рухатися в сторону більш стабільних і передбачуваних відносин з урядом Росії".

Дженніфер Псакі поставили запитання про те, який сигнал зустріч Байдена з Путіним надішле противникам США.

"Президент США не боїться прийняти виклик з боку противників і скористатися можливістю провести особисту зустріч, щоб окреслити сфери, які викликають у нього занепокоєння, а також знайти сфери, де є можливість працювати разом, в тих областях, де існує взаємна згода" , - відповіла Дженніфер Псакі.

Вона пояснила також, що США запропонували провести зустріч, тому що вважають, що це можливість просувати їх національні інтереси та порядок. При цьому у Вашингтоні очікують "важкі переговори", але водночас розглядають їх як "можливість перейти до більш стабільних і передбачуваних відносин".