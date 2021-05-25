Мати Сапеги відреагувала на відео дочки з мінського СІЗО
Мати затриманої в Мінську разом з Романом Протасевичем громадянки Росії Софії Сапеги Анна Дудич прокоментувала опубліковане 25 травня відео з СІЗО з її дочкою, повідомляє Страна.ua.
На відео Сапега зізналася, що є редактором телеграм-каналу "Чорна книга Білорусі", який публікує особисту інформацію про співробітників органів внутрішніх справ.
"Я не розумію, яке вона до цього має відношення, звідки ця інформація. Що вона каже, я взагалі не розумію", - сказала Дудич.
За словами жінки, вона знає про існування такого ресурсу, але нічого не підозрювала про причетність до нього її дочки.
"Я десятий раз переглядаю це відео і не розумію, що вона говорить ... Я не розумію взагалі, що відбувається. Яка "Чорна книга", Софія? Або я заплуталася, чи це сон, чи це підстава", - сказала жінка.