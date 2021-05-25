Мати Сапеги відреагувала на відео дочки з мінського СІЗО

Мати затриманої в Мінську разом з Романом Протасевичем громадянки Росії Софії Сапеги Анна Дудич прокоментувала опубліковане 25 травня відео з СІЗО з її дочкою, повідомляє Страна.ua.

На відео Сапега зізналася, що є редактором телеграм-каналу "Чорна книга Білорусі", який публікує особисту інформацію про співробітників органів внутрішніх справ.

"Я не розумію, яке вона до цього має відношення, звідки ця інформація. Що вона каже, я взагалі не розумію" , - сказала Дудич.

За словами жінки, вона знає про існування такого ресурсу, але нічого не підозрювала про причетність до нього її дочки.