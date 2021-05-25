Скандал з Ryanair: Фінляндія викликала білоруського посла

Фінляндія викликала до Міністерства закордонних справ посла Білорусі Олексія Самосуєва – це пов’язане з інцидентом з екстреною посадкою літака Ryanair у Мінську і затриманням журналіста Романа Протасевича, повідомляє Українська правда.

Про це заявило фінське МЗС у Twitter.

"Фінляндія викликала сьогодні посла Білорусі пана Самосуєва в МЗС. Державний секретар Анттонен (Матті Анттонен – ред.) висловив рішучий осуд Фінляндією примусової посадки рейсу Ryanair і зажадав негайного звільнення затриманих журналіста Рамана Протасевича і Софії Сапеги".