У Сирії відбудуться вибори президента

Вибори президента проводяться в середу в Сирійській Арабській Республіці, фаворитом на них виступає чинний глава держави Башар Асад, повідомляє ТАСС.

Як інформував на прес-конференції в Дамаску міністр внутрішніх справ Мухаммед Рахмон, у волевиявленні візьмуть участь понад 18 млн громадян. За його словами, голосування буде проходити на 12 102 виборчих дільницях, які відкриються о 07:00 і працюватимуть до 19:00 (збігається з Києвом).

Рахмон зазначив, що влада заздалегідь провела необхідні санітарно-профілактичні заходи, з огляду на загрозу зараження на коронавірус.

"Все зроблено для зручності громадян, і їм залишається тільки дотримуватися соціальної дистанції та користуватися захисними масками" , - підкреслив він.

Як пояснив глава МВС, вся територія Сирії включена в єдиний виборчий округ, тому громадяни зможуть проголосувати в будь-якій провінції, де вони наразі знаходяться.

Боротьбу за пост глави держави ведуть три кандидата: Асад, колишній депутат від партії соціалістів-юніоністів Абдалла Саллюм Абдалла і представник патріотичної опозиції Махмуд Ахмед Мураі. Термін президентських повноважень становить сім років.