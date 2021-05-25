У балтійському регіоні та на Донбасі літав безпілотник США

У вівторок, 25 травня, біля кордонів Російської Федерації в балтійському регіоні був помічений стратегічний розвідувальний безпілотник ВПС США RQ-4B Global Hawk. Його політ продовжився в небі Донбасу, повідомляє Страна.ua.

Про це свідчить моніторинг західних авіаційних ресурсів, які відстежили апарат за сигналами бортових транспондерів.

Американський дрон вилетів з авіабази Сігонелла на італійському острові Сицилія, після чого проїхав за досить незвичним маршрутом через повітряний простір Франції, Німеччини та над Балтикою перед тим, як підійти до російських кордонів.

Він здійснив проліт уздовж кордонів Калінінградської, Псковської та Ленінградської областей, потім облетів повітряний простір Білорусі та тільки після цього попрямував до України через повітряний простір Польщі, де курсував уздовж лінії розмежування на Донбасі.

У вівторок біля російських кордонів на Чорному морі також був зафіксований політ літака радіоелектронної розвідки британських Королівських ВПС RC-135W.