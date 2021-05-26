Іменини 26 травня: яке ім'я вибрати для дитини

Іменини - це день, коли церква вшановує пам'ять мучеників і святих з певними іменинами. Їх тезки-християни святкують цей день, звертаючись до свого покровителя в молитві. Щоб святий оберігав по життю дитини з народження малюка, хлопчикові або дівчинці вибирають ім'я зі списку церковних іменин, повідомляє УНИАН.

Чоловічі іменини 26 травня

Олександр: від давньогрецького імені Александрос, що складається зі слів алекс - "захищати" і андрос - "чоловік", "людина".

Василь: від давньогрецького імені Басілейос - "царський", "царствений".

Гавриїл: від давньоєврейського імені Габріель - "сильна людина Бога", "Божий воїн".

Георгій, Єгор: утворено від давньогрецького імені Георгіос, від георгос - "землероб", "обробляє землю".

Єфим: походить від давньогрецького імені Еутюміос, від слова еутюмос - "доброзичливий", "прихильний", "віщує добро".

Іван, Ян: сучасні варіанти давньоєврейського імені Йоханан - "Яхве милостивий", від давньоіудейського імені Іоанн - "помилуваний Богом".

Макар: від давньогрецького Макаріос - "благословенний", "блаженний", "щасливий".

Сергій: від римського родового імені Sergius - "знатний", "високий".

Тарас: форма грецького імені Тарасіос - "бунтівник", "бунтівник", "баламут", "неспокійний" від латинського слова taurus - "бик", "вол".

Жіночі іменини 26 травня 2021 року

Гликерія: жіноча форма від Глікерій, від давньогрецького імені Глюкеріос (від слова глюкерос) - "солодкий".

Ірина, Аріна: від давньогрецького імені Ейрене - "спокій", "мир", "спокій".