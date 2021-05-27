Іменинники 27 травня: яке ім'я дати дитині і хто святкує іменини сьогодні

Щодня в церкві згадують деяких святих і присвячують день їх церковної пам'яті. У день шанування свого однойменного святого християнин святкує іменини. Іменини - це духовний день народження людини, коли він встановлює духовний зв'язок зі своїм небесним покровителем. Щоб у дитини з'явився ангел-хранитель, малюкові вибирають ім'я зі списку іменин, які відзначаються в його день народження, повідомляє УНИАН.

Чоловічі іменини 27 травня 2021 року

Олександр: утворено від давньогрецького імені Александрос, від слів алекс - "захищати" і андрос - "чоловік", "людина".

Іван, Ян: форма давньоєврейського імені Йоханан - "Яхве милостивий", від давньоіудейського імені Іоанн - "помилуваний Богом".

Леонтій: утворено від давньогрецького імені Леонтіос, від леонтейос - "левиний".

Макар: від давньогрецького Макаріос - "благословенний", "блаженний", "щасливий".

Максим: форма римського родового імені Maximus - "найбільший".

Марк: походить від грецького імені Маркос, від латинського слова marcus - "молоток", і від французького marquis - "маркіз".

Микита: від давньогрецького слова нікетес- "переможець".

Петро: від давньогрецького імені Петрос - "камінь", "твердий", "надійний".

Яків: форма давньоєврейського імені Яакоб - "тримається за п'яту".