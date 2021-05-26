Байден побачився з сім'єю Джорджа Флойда

Президент США Джо Байден зустрівся з родиною афроамериканця Джорджа Флойда, який загинув під час затримання поліцією минулого року, повідомляє Лента.Ру.

Про це повідомляє телеканал CNN. Родичі загиблого заявили, що зустріч з главою держави пройшла добре. Брат Джорджа Філонім назвав Байдена «справжнім чоловіком, який говорить від щирого серця».

Племінник Флойда, Брендон Вільямс, зазначив, що Байден висловив підтримку прийняттю Закону Джорджа Флойда щодо правосуддя у поліцейській діяльності, але при цьому хоче переконатися, що це правильний закон. Своєю чергою Байден висловив надію, що законопроєкт надійде йому на підпис.