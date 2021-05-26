Низка країн відмовилися визнавати законними вибори в Сирії

США, Великобританія, Франція, Німеччина та Італія відмовилися вважати вибори в Сирії вільними та справедливими та закликали міжнародну спільноту не визнавати їх. Про це йдеться в спільній заяві глав МЗС п'яти країн, повідомляє Лента.Ру.

«Ми, міністри закордонних справ Франції, Німеччини, Італії, Великобританії і США, хочемо чітко заявити, що президентські вибори в Сирії, які пройдуть 26 травня, не є ні вільними, ні справедливими» , - підкреслили міністри закордонних справ.

У заяві говориться, що США, Великобританія, Франція, Німеччина та Італія підтримують сирійців, в організації громадянського суспільства та сирійську опозицію, яка також заявляє про незаконність виборів.

Глави МЗС також зазначили, що необхідно зробити виборчий процес, який «заслуговує на довіру», для цього слід допустити до участі в ньому всіх громадян країни, в тому числі внутрішньо переміщених осіб, біженців та членів діаспори, і створити для них безпечне середовище.