SpaceX сьогодні запустить нову партію супутників Starlink

Американська компанія SpaceX планує в середу вивести на орбіту чергову партію з 60 інтернет-супутників Starlink, повідомляє Интерфакс-Украина.

Про це повідомив спеціалізований сайт Spaceflight Now.﻿ Запуск важкої ракети-носія Falcon 9 з мінісупутників для поповнення орбітального угрупування глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink передбачається здійснити о 14:59 за часом Східного узбережжя США (21:59 за Києвом) з 40-го стартового комплексу на космодромі на мисі Канаверал (штат Флорида).

Це буде вже 29-й вивід на орбіту групи інтернет-супутників з травня 2019 року в рамках проєкту Starlink і четвертий в поточному місяці. Орбітальне угруповання SpaceX вже складається з 1 675 космічних апаратів. Попередні партії супутників Starlink були запущені 4, 9 та 16 травня.

Нині компанія є найбільшим супутниковим оператором у світі. У перспективі компанія SpaceX планує розгорнути орбітальне угруповання з 12 тис. космічних апаратів даного типу (а надалі - з 30 тис.) Для створення повномасштабної мережі, яка дозволить забезпечити жителів Землі широкосмуговим доступом в інтернет в будь-якому куточку планети. Загальна сума інвестицій в реалізацію проєкту оцінюється в $ 10 млрд.