У Вашингтоні заявили, що серйозно сприймають повідомлення про вторгнення НЛО

Влада Сполучених Штатів з усією серйозністю ставляться до повідомлень про вторгнення у свій повітряний простір невпізнаних летючих об'єктів і уважно розслідують кожен такий випадок, повідомляє ТАСС.

Про це заявила у вівторок на регулярному брифінгу для журналістів прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

"Ми дуже серйозно ставимося до повідомлень про вторгнення в наш повітряний простір будь-яких літальних апаратів, як упізнаних, так і невпізнаних, розслідуємо кожен з них" , - сказала вона.

Дженніфер Псакі було поставлено питання про те, чи готова влада США оприлюднити в повному обсязі присвячену передбачуваним НЛО доповідь, підготовкою якого займається офіс директора Національної розвідки США спільно з Пентагоном.

Складання цього звіту, в якому повинно бути відображено все, що влада США знає про непізнані летючі об'єкти, було передбачено прийнятим в кінці грудня минулого року бюджетом на 2021 фінансовий рік загальним обсягом до $ 2,3 трлн.

Законопроєкт був підготовлений ще при адміністрації колишнього президента Дональда Трампа, і в ньому разом з пакетом заходів стимулювання економіки містилася і така незвичайне вимога. За словами Дженніфер Псакі, нинішній президент США Джо Байден підтримує підготовку цієї доповіді.

"Звичайно ж, президент підтримує те, щоб офіс директора Національної розвідки склав доповідь і виконав ці зобов'язання" , - сказала вона.

При цьому прес-секретар Білого дому підкреслила, що офіс директора Національної розвідки сам вирішить, в якому обсязі зміст доповіді буде публічно розкрито. Вона зазначила також, що влада США "не обговорює публічно по низці причин" те, яку загрозу можуть представляти передбачувані НЛО.