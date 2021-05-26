У США випускники влетіли на машині в дах будинку

У штаті Міссурі (США) в неділю, 23 травня, двоє старшокласників після випускного вечора втратили контроль над своїм автомобілем, злетіли з дороги і протаранили дах приватного будинку, повідомляє Телеграф.

"... їхня машина буквально протаранила стелю сімейного будинку - і машина приземлилася в декількох футах від того місця, де в головній спальні спали власники будинку ", - говориться в замітці.

За інформацією місцевих ЗМІ, обидва підлітки, що перебували в машині "змогли виповзти з місця аварії і вийти через парадні двері, начебто, неушкодженими".

Господарі будинку, як і двоє їхніх дітей, також не постраждали.