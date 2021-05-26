Президент США назвав "непродуктивними" санкції проти "СП-2"

Президент США Джо Байден висловив упевненість, що будівництво газопроводу "Північний потік 2" продовжиться, попри вже діючі американські санкції, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Байден заявив журналістам що реалізація проєкту, на його думку, продовжиться, "тому що він і так майже повністю завершений", передає Bloomberg.

Крім того, як зазначається в повідомленні, за словами президента США, подальші санкції проти "Північного потоку 2" були б "непродуктивні" для відносин США з Європою.

Нинішня адміністрація США неодноразово заявляла, що виступає проти проєкту "Північний потік 2" і намагатиметься перешкодити завершенню будівництва.

Республіканці ж критикують Байдена за надто м'яку, з їх точки зору, санкційну політику щодо газопроводу.