У Росії залучають ув'язнених для робіт на БАМ

Для роботи на Байкало-Амурської магістралі (БАМ) почали оформляти ув'язнених. До червня на будівництво дороги можуть відправити близько 600 засуджених, повідомляє Лента.Ру.

Їх визначать на спеціальності, які не потребують високої кваліфікації: наприклад, різноробочими, бетонщиками або арматурниками.

Про це передає «Коммерсант» з посиланням на три джерела. Як розповіло виданню джерело, ознайомлене з ходом підготовки наради 21 травня біля віце-прем'єра Марата Хуснулліна, підрядник ТОВ «Промбуд» готується найняти 100 осіб. Інший же підрядник, ТОВ «ТС Строй», оформить 430 ув'язнених.

У бесіді з газетою глава «Infoline-Аналітики» Михайло Бурмістров підкреслив, що потенціал виправних робіт в російських колоніях реалізований слабо. Крім того, в пенітенціарних установах міститься безліч засуджених за нетяжкими статтями, такими як зберігання наркотиків. Ці люди на кілька років викреслюються з економіки, хоча можуть бути зацікавлені в роботі.

З іншого боку, підкреслив експерт, в країні поки немає законодавчої бази для реалізації такої ініціативи. Вона також тягне за собою іміджеві ризики та численні витрати.

Про залучення засуджених до будівництва доріг заговорили ще у квітні. Причиною такого рішення став відтік трудових мігрантів на тлі пандемії коронавірусу. Тоді у Федеральній службі виконання покарань (ФСВП) пояснили, що така праця дозволить ув'язненим раніше терміну звільнятися з місць позбавлення волі. Крім того, їм дозволять зберегти місце роботи й після звільнення.