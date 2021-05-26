Пов'язане з РФ PR-агентство пропонувало блогерам критикувати Pfizer

PR-агентство Fazze зі зв'язками з Росією запропонувало гроші французьким і німецьким "лідерам думок", щоб вони поширювали хибне звинувачення в тому, що COVID-вакцина Pfizer / BioNTech є причиною "сотень смертей, повідомляє Українська правда.

Компанія Fazze заявила, що вона є "маркетинговою платформою з впливу... з'єднує блогерів і рекламодавців", і стверджувала, що базується на 5 Percy Street в Лондоні, але не зареєстрована там, пише The Guardian. Згідно з LinkedIn, керівництво Fazze приїхало з Москви та працювало в агентстві, яке, як повідомляється, заснував російський підприємець. У вівторок Fazze закрила свій веб-сайт і свій профіль в Instagram.

Минулого тижня агентство сконтактувало з кількома французькими YouTube-блогерами, що займаються питаннями охорони здоров'я та науки, і просило їх поганою англійською "пояснити... рівень смертності серед вакцинованих Pfizer майже в 3 рази вищий, ніж серед вакцинованих AstraZeneca".

Лідерам думки сказали опублікувати посилання на YouTube, Instagram або TikTok на звіти в Le Monde, Reddit і Ethical Hacker нібито про витік звіту, що містить дані, які нібито підтверджують це твердження. The Guardian зазначає, що стаття в Le Monde не містить інформації про показники смертності. Сторінки на двох інших сайтах були видалені.

Крім того, блогерів попросили сказати своїм підписникам, що "основні засоби масової інформації ігнорують цю тему", і запитати: "Чому деякі уряди активно купують вакцину Pfizer, яка є небезпечною для здоров'я людей?". Бриф також містив прохання "поводитися так, як ніби у вас є пристрасть і інтерес до цієї теми", і уникати використання слів "реклама" або "спонсорований" в повідомленнях або відео, тому що "матеріал повинен бути представлений як ваша особиста незалежна думка".

Зазначається, що скріншоти листів від компанії опублікував в Twitter Лео Грассі, популярний французький науковий YouTube-блогер з майже 1,2 млн підписників. Грассі сказав, що у кампанії був "колосальний бюджет", але агентство відмовилося назвати свого клієнта. Німецький блогер з 1,5 млн підписників Мірко Дротчман також опублікував скріншот електронного листа з проханням взяти участь в "інформаційній кампанії" про "значну кількість смертей" після щеплення Pfizer.

Французький сайт Numerama також опублікував уривки з листувань, зокрема заклик Fazze "спонукати глядачів зробити власні висновки, подбати про себе і своїх близьких".

Французькі ЗМІ вказали на схожість між повідомленням Fazze і офіційним аккаунтом в Twitter російського Sputnik V, - який неодноразово заявляв, що "дані реального світу" показують, що вони "безпечніші та ефективніші", ніж вакцини мРНК (тобто такі як Pfizer або Moderna – УП).

Раніше стало відомо, що у Франції намагалися запустити дискредитаційну кампанію проти вакцини Pfizer-BioNTech через популярних блогерів. Fazze пропонувало великі гроші за критику вакцини та коментарі на користь AstraZeneca. AstraZeneca категорично заперечила причетність до інформкампаній проти Pfizer. Міністр охорони здоров’я Франції Олів’є Веран заявив, що не знає, звідки ця ініціатива, але "це небезпечно і абсолютно безвідповідально".