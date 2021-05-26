Кім Кардаш'ян влаштувала фотосесію у відвертому бікіні

Американська зірка реаліті-шоу, акторка і фотомодель Кім Кардаш'ян з'явилася в купальнику яскравого кольору, позуючи з розпущеним волоссям і з виразним макіяжем. Також вона продемонструвала інші відверті образи, повідомляє Обозреватель.

Відповідні кадри зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Вона показала свою фігуру, вибираючи різні ракурси для фотографій.

Так, на першому фото знаменитість була в купальнику оранжевого кольору. Вбрання вигідно підкреслило фігуру.

Кім Кардаш'ян у купальнику. Джерело: instagram.com/kimkardashian

На другому знімку модель позувала в купальнику фіолетового кольору, де замість бюстгальтера був короткий топ. У тон до відтінку одягу вона підібрала насичену помаду.

Кім Кардаш'ян показала фото в купальнику. Джерело: instagram.com/kimkardashian

А на третій фотографії Кардаш'ян з'явилася в купальнику салатового кольору. У кадрі вона підняла руки над головою і дивилася в об'єктив виразним, впевненим поглядом.

Кім Кардаш'ян позувала в купальнику. Джерело: instagram.com/kimkardashian

Фанати від побаченого були в захваті, тому в коментарях залишають безліч компліментів.