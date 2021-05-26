В ОП вручили нагороди співробітникам Держспецзв'язку

В Офісі Президента відбулися урочистості з нагоди Дня Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації (ДССЗЗІ) України. Співробітникам вручили державні нагороди, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це інформує прес-служба президента.

"Як одна зі складових системи управління державою Держспецзв'язок забезпечує її стійкість, захищеність державних електронних інформаційних ресурсів та інфраструктури, створює безпечні умови обігу важливої інформації, успішно реагує на загрози в кіберпросторі, надійно протистоїть ворожим технічним розвідкам, підтримує функціонування національного радіочастотного ресурсу" , - сказав заступник керівника Офісу президента Роман Машовець, передаючи слова привітання від президента.

Як зазначив секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данилов, "сьогодні роль Держспецзв'язку в захисті держави в інформаційному просторі важко переоцінити".

"На вас покладене дуже велике завдання, з огляду на те, що ми фактично знаходимося в стані військових дій на сході нашої країни та в багатьох інших сферах" , - сказав він.

Віце-прем'єр-міністр - міністр цифровий трансформації України Михайло Федоров зі свого боку розповів, що "з кожним роком цінність роботи ДССЗЗІ продовжує зростати, адже в сучасному світі постійно збільшується кількість кіберзагроз".

"Те, що ви робите в наш інформаційний вік, - це дуже важливо. Тому ми будемо робити все, щоб відбулася повноцінна реформа служби, щоб ви отримували гідні заробітні плати і все, що вам потрібно для формування професійних команд" , - зазначив Федоров.

В рамках заходу відбулася церемонія вручення державних нагород України. Як повідомлялося, у квітні цього року президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким встановив 25 травня Днем Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.