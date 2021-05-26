У Бразилії зафіксували нову мутацію коронавірусу

Дослідники університету Сан Паулу виявили новий різновид коронавірусу. Про це інформує Globo з посиланням на віце-президента Бразильського суспільства вірусології Жоао Пессоа Араужу Жуніора, повідомляє Лента.Ру.

Як пише видання, варіант вірусу P4 має невідоме походження. Вперше він був виявлений в зразку з Мокока, муніципалітету в Сан-Паулу, після чого він набув широкого поширення в Порту-Феррейрі.

«Визначити, чи є він більш заразним або небезпечним, ніж звичайний вірус, поки неможливо» , - зазначає газета.

Також повідомляється, що новий варіант Р4 має спільне походження з бразильськими варіантами Р1 і Р2, і поширеним на Філіппінах Р3 - всі вони належать до лінії B.1.1.28.

Як заявив Араужо Жуніор, зараз в країні важливо визнати існування нового штаму коронавірусу, оскільки він швидко поширюється в регіоні і вже виявлений в дев'яти муніципалітетах Сан-Паулу.