Біля берегів Хоккайдо зіткнулися російське і японське судна

Японське рибальське судно зіткнулося з російським судном біля узбережжя Хоккайдо, повідомляє Лента.Ру.

В результаті зіткнення три японських рибалки знаходяться в стані зупинки серця і легенів - так в Японії називають тих, у кого смерть поки не встановлена уповноваженим лікарем за особливою процедурою. Через зіткнення японське судно перевернулося.

Рятувальний центр Південно-Сахалінська підтвердив дані про зіткнення японського риболовецького судна з російським, є постраждалі.