Amazon змусять відповідати за підвищення цін в суді

Генеральний прокурор Вашингтона Карл Расін (Karl Racine) оголосив про подачу в суд антимонопольного позову проти Amazon. На його думку, політика компанії сприяє підвищенню цін для споживачів, повідомляє "Лента.ру".

Причиною позову стали цінові угоди, які по суті не дозволяють партнерам компанії продавати товари на інших майданчиках по меншій вартості. Расін вимагає не тільки припинення такої практики, але і накладення штрафу на ритейлера.

До березня 2019 року компанія прямо забороняла клієнтам встановлювати нижчі ціни в інших місцях продажу товарів. Однак зростаючий антимонопольний контроль змусив Amazon змінити тактику. Замість прямої заборони нові умови дозволяли ритейлеру вводити санкції на тих партнерів, які торгують зі знижкою на майданчиках конкурентів.

Ще восени минулого року підкомітет Палати представників по антимонопольному законодавству представив звіт обсягом понад 400 сторінок про дії Amazon. Його автори погодилися, що компанія використовує своє домінуюче становище на ринку і тисне на сторонніх продавців.

Позов проти Amazon поданий через кілька місяців проти аналогічних позовів на адресу Google і Facebook. Однак якщо в тих заявах брали участь кілька штатів, то в цьому випадку його автором став тільки Вашингтон. Як вказав Расін, претензія до Amazon зовсім іншого роду, тому відомства одного штату досить.