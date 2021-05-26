26 травня 2021 - яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Цього дня у світі відзначаються Всесвітній день боротьби з розсіяним склерозом, Всесвітній день рудих, Всесвітній день Дракули, Всесвітній день видри, Всесвітній день лінді-хопу, повідомляє УНИАН.

У США - День Саллі Райд, День здоров'я літніх людей, День чорничного чізкейка, День паперових літачків, День вишневого десерту, в Польщі - День матері, у Монголії - День Будди, в Таджикистані - День адвоката, у Грузії - День незалежності, в Індії - Пурніма, в Австралії - День жалю, у Гайані - День незалежності, в Данії - День кронпринца Фредеріка, у Вірменії - День Перемоги в Сардарапатській битві, у Бутані - День Парінірвани.

Пам'ятні дати 26 травня, річниці та події

У 1868 році відбулася остання публічна страта в Англії.

У 1908 році в Персії англійський бізнесмен Вільям Д'арсі почав видобувати першу на Близькому Сході нафту.

фото REUTERS

У 1928 році на засіданні ФІФА було прийнято рішення проводити раз на чотири роки чемпіонати світу з футболу.

У 1938 році в місті Вольфсбург Адольф Гітлер особисто заклав перший камінь під заводську новобудову - «Фольксваген». Нині німецький автомобільний концерн «Фольксваген» – один із найбільших за обсягами продажів у світі, має свої заводи в 15 країнах і випускає автомобілі під найвідомішими марками. Крім легкових автомобілів, завод також здійснює випуск вантажівок і мікроавтобусів. Штаб-квартира розташована у Вольфсбурзі.

У 1943 році уряд Англії дозволив церквам вільно дзвонити у дзвони. Заборона на дзвін був введена з початком війни у 1939 році.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 26 травня вшановує пам'ять двох святих: мучениці Гликерії і праведної Гликерії. У народі день назвали Комарницею - через велику кількість прикмет, пов'язаних із цими комахами. Ще цього дня було прийнято сіяти гречку. Свято називали «Гречницею».

Що сьогодні не можна робити

Не варто гуляти ввечері на вулиці - комарі зіпсують настрій.

Прикмети на 26 травня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- багато комарів - до гарної погоди;

- мало комарів - травень пройде без дощів.