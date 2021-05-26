Австралійські вчені розробили заміну вакцині від COVID-19

Австралійські вчені знайшли спосіб замінити вакцину від COVID-19 препаратами. Про це повідомили в Медичному науково-дослідному інституті ім. Берггофера в Брисбені, повідомляє ТАСС.

Результати дослідження опублікували в науковому журналі Nature Cell Discovery. Ліки для профілактики та лікування різних форм коронавірусу вже випробовують у лабораторіях Франції на тваринах.

Перші експерименти довели їх безпеку й ефективність. Вчені стверджують, що нові препарати не потребують особливих умов для зберігання.

Створені ліки впливають не на сам SARS-CoV-2, а на клітини, які він пошкоджує. За словами професора Судха Рао, один препарат “маскує білок рецептора ACE2, який коронавірус використовує для проникнення в клітину”, а інший збільшує здатність імунітету розпізнавати вірус і, отже, може боротися з ним.

“Ми з’ясували, що особи, у яких рецептори ACE2 хімічно заблоковані, менш сприйнятливі до зараження SARS-CoV-2. Перший препарат захищає незаблоковані рецептори ACE2 від зараження, а другий запобігає активному поширенню інфекції, бо утримує рецептор заблокованим навіть після зараження” , – стверджує експерт.

У разі успішних клінічних випробувань перший препарат можна буде застосовувати разом з вакцинацією для профілактики зараження, а другий – для зупинення реплікації вірусу SARS-CoV-2 у хворих.