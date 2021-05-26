ДФС ліквідувала склад "паленого" спирту на мільйони гривень

Співробітники Державної фіскальної служби в Запорізькій області та поліцейські Мелітопольського районного управління в рамках кримінального провадження викрили розташування незаконного зберігання спирту невідомого походження та якості з метою його подальшої реалізації, повідомляє UBR.

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Про це передає прес-служба ДФС. В ході санкціонованих обшуків в складських приміщеннях в Мелітополі поліцейські вилучили близько 21 тис. літрів рідини з характерним запахом спирту на суму понад 6 млн грн.

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Зокрема, правоохоронці виявили 91 пластикову бочку синього кольору об'ємом по 200 літрів кожна та 569 пластикових місткостей об'ємом по 5 літрів.

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На даному етапі тривають слідчі дії в рамках відкритого кримінального провадження.

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