Пакистан протестує назальну вакцину від коронавірусу

У Пакистані пройдуть випробування назальної Covid-вакцини. Її буде виробляти китайська біофармацевтична компанія CanSino Biologics. Препарат буде одноразовим, і для його використання не потрібні шприци, повідомляє Факти.ICTV.

Проведе тестування вакцини Університет наук про здоров'я. Якщо випробування схвалить комісія, вони почнуться вже через шість-вісім тижнів.

Для аналізу ефективності та безпеки назальной вакцини до випробувань залучать 5 тис. добровольців. Місцеві експерти вважають, що такий препарат буде більш доступним і вигідним економічно.

Також його зможуть вводити дітям. Попри те, що ця категорія населення рідко хворіє на коронавірус, вона часто може бути носієм хвороби.