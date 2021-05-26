Монету в одну гривню можна продати за десятки тисяч

В Україні за монету в одну гривню, яка виготовлена гладким гуртом (неоформлене написами, насічками, малюнками ребро), готові платити десятки тисяч гривень. Залежно від року випуску, така копійка може коштувати майже 25 тис. грн, повідомляє Обозреватель.

Це випливає з даних аукціонах Violity. Обговорити вартість монети можна на спеціалізованих форумах. Ціна може відрізнятися також від стану монети.

1 гривня 1992 року за 24,5 тис. грн

Рідкісну монету з гладким гуртом продано на аукціоні 22 травня. За неї змагалися 53 учасники. В результаті перемогла найкраща пропозиція.

Джерело: Violity

1 гривня 2001 року за 2,3 тис. грн

Монету продано 23 травня, всього було 36 ставок. Монета також виготовлена гладким гуртом.

Джерело: Violity

1 гривня 2013 року за 2 тис. грн

Тираж 5 тис. штук, 1 ставка, каштани з річного набору.

Джерело: Violity

На спеціальних сайтах допоможуть не тільки продати, але й оцінити вартість грошей із СРСР. Варто зазначити, що чим старіша монета, тим дорожче її можна продати. Також істотну суму можна отримати за рідкісні гроші (наприклад, із вадами).