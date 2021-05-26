Не поділили картоплю: у Запоріжжі біля McDonald's сталася стрілянина

У Запоріжжі клієнти ресторану швидкого харчування McDonald's не поділили замовлення, і один з відвідувачів вистрілив в іншого з травматичного пістолета, повідомляє Кореспондент.

Пригода сталася близько 23:00 в понеділок, 24 травня, біля віконця видачі замовлень для водіїв. Два клієнти замовили картоплю фрі, а коли співробітник фастфуду сказав, що страва готова, то ніхто з чоловіків не захотів поступатися порцію.

Гості ресторану почали сперечатися, чий це замовлення, а потім один чоловік вистрілив в стегно своєму картопляного "конкуренту" з травматичного пістолета.

Очевидцям вдалося забрати зброю у стрільця. До приїзду поліції чоловік зумів втекти. Проте його особу встановлено. Тепер любителю картоплі фрі загрожує до семи років позбавлення волі.