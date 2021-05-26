Місяць підійшла до Землі на мінімальну відстань

Місяць підійшла до Землі на найближчу в 2021 році відстань 26 травня О 4:52. Це явище називають суперповню, повідомляє Лента.Ру.

У прес-службі планетарію уточнили, що під час цього явища повний Місяць наближається до Землі на відстань ближче 362 тисяч кілометрів. При цьому моменти проходження перигею, тобто близькому до Землі точки орбіти, і повні відстоять по часу не більше, ніж на три дні.

«Суперповню бувають щороку, але близькі збіги цих двох моментів бувають досить рідко», - підкреслили в планетарії.

На думку старшого наукового співробітника Інституту космічних досліджень Олега Угольникова, саме суперлуніе не відноситься до великих астрономічним подіям. Розмір Місяця в такий момент перевищує звичайний всього на п'ять-шість відсотків, підкреслив учений.

Через 10 годин після суперповню у 14:19 очікується повне місячне затемнення. Перед максимальної фазою Місяць змінить колір: завдяки заломлення сонячного світла земною атмосферою вона стане червоною, а її північна межа виявиться блакитний.

Раніше повідомлялося, що на Землю обрушиться потужний сонячний викид. Космічні прилади зафіксували різкий сплеск сонячної активності, яка стала найбільшою за останні роки. За 22-23 травня на Сонці сталися 17 спалахів, які супроводжувалися викидами речовини в міжпланетний простір. Передбачається, що вони викличуть магнітні бурі 26 травня.