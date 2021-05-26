Курс валют НБУ на 26 травня

Курс валют НБУ на 26 травня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України в середу, 26 травня 2021 року

Курс долара, в порівнянні з 25 травня, досяг рівня 27.46 за 1 долар.

Курс євро досяг рівня 33.66 за 1 євро.

Курс рубля досяг рівня 3.74 за 10 рублів.

Курс фунта стерлінгів виріс на 9 коп до 38.87 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка досяг рівня 30.65 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 4 коп до 7.51 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва курс
USD долар 27.455 300 +0.027
EUR євро 33.664 300 +0.173
RUB рубль 0.373 900 +0.002
GBP Фунт стерлінгів 38.869 800 +0.093
CHF Швейцарський франк 30.652 300 +0.08
PLN польський злотий 7.509 900 +0.039

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