Курс валют НБУ на 26 травня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України в середу, 26 травня 2021 року

Курс долара, в порівнянні з 25 травня, досяг рівня 27.46 за 1 долар.

Курс євро досяг рівня 33.66 за 1 євро.

Курс рубля досяг рівня 3.74 за 10 рублів.

Курс фунта стерлінгів виріс на 9 коп до 38.87 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка досяг рівня 30.65 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 4 коп до 7.51 за 1 польський злотий.