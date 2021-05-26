Курс валют НБУ на 26 травня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України в середу, 26 травня 2021 року
Курс долара, в порівнянні з 25 травня, досяг рівня 27.46 за 1 долар.
Курс євро досяг рівня 33.66 за 1 євро.
Курс рубля досяг рівня 3.74 за 10 рублів.
Курс фунта стерлінгів виріс на 9 коп до 38.87 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка досяг рівня 30.65 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подорожчав на 4 коп до 7.51 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|курс
|USD
|долар
|27.455 300
|EUR
|євро
|33.664 300
|RUB
|рубль
|0.373 900
|GBP
|Фунт стерлінгів
|38.869 800
|CHF
|Швейцарський франк
|30.652 300
|PLN
|польський злотий
|7.509 900