Виявилося, до кого перейшли справи померлого принца Філіпа

Після смерті чоловіка Єлизавети II принца Філіпа його обов'язки перейшли до герцогині Кембриджської Кейт Міддлтон, повідомляє Кореспондент.

За словами експерта видання по королівської сім'ї Британії Кеті Ніколь, герцогиня стала "найдорожчим активом" монаршої родини в скрутний для неї час, пише газета Daily Mail.

"Для людини, яка народилася поза королівської сім'ї, вона справляється з королівськими обов'язками дуже добре" , - зазначила Ніколь.

При цьому вона назвала Кейт "клеєм", оскільки герцогиня, як раніше померлий принц Філіп, "завжди допомагає вирішувати сімейні проблеми, щоб зберегти сім'ю як єдине ціле".

У зв'язку з цим, переконана Ніколь, Кейт і її чоловік принц Вільям можуть виявитися більш популярною парою на троні, ніж спадкоємець британського престолу принц Чарльз і його дружина Камілла.