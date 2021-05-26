За санкції проти Білорусі на Україну чекають наслідки

Україна поставилася до санкцій проти північної сусідки з "почуттям глибокого задоволення" і повністю їх підтримала. На позачерговому засіданні уряду було прийнято рішення припинити авіасполучення з Білоруссю з 26 травня. З цього дня українським авіакомпаніям і літакам буде заборонено виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь, повідомляє Телеграф.

Тим часом глава українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що скасування авіасполучення над Білоруссю вдарить по білоруському бюджету, а ось Україна від цього тільки виграє. За словами міністра, тепер закордонні авіакомпанії, які раніше пролітали над Білоруссю, будуть пролітати над Україною і платити за транзит нам.

Як тут не згадати Тимофія Милованова, який не менше радісно віщав про чудесні можливості, надані Україні спалахом коронавірусу в Китаї. У лютому 2020-го в ексміністра навіть були плани потіснити Китай на міжнародній арені й зайняти його експортну нішу. А тепер огляньмося навколо, щоб побачити, де Китай і де Україна. І заодно, де сам Тимофій Милованов.

Рахуємо мінуси

До заяви Дмитра Кулеби про те, що Україна виграє від скасування авіасполучення над Білоруссю, оскільки гроші за транзитні перельоти тепер будуть капати в нашу казну, транспортний експерт Василь Шевченко поставився скептично. За його словами, для нас це скоріше "теоретичний плюс". Левову частку з недоотриманих Білоруссю сотень мільйонів доларів отримає Європа – навряд чи в планах європейських чиновників є пункт "дати заробити Україні".

Приблизно такі ж перспективи в України зайняти ніші Білорусі й в інших напрямках. За словами експерта Українського інституту політики Данила Богатирьова, Україна не зможе цього зробити в силу низького промислового потенціалу.

"Білорусь постачає на світовий ринок несировинні промислові товари, а ми – сировинні, – пояснює економіст Сергій Саливон. – Нафтопродукти нам не змістити, кар'єрні самоскиди та вантажні автомобілі – теж, з готовою продукцією тваринництва також нічого не вийде. Те ж саме й в інших сферах".

Аналітик Олексій Кущ додає: для України у зв'язку з санкціями щодо Білорусі взагалі складається вкрай негативна ситуація.

По-перше, каже експерт, наш річний торговий оборот з Білоруссю становить 4 млрд доларів. На перший погляд, може здатися, що, з огляду на негативне торговельне сальдо в 1,3 млрд доларів, ми від припинення торгівлі з Білоруссю отримаємо можливість значно поліпшити наш торговий баланс. Дійсно, в теорії, якщо не купувати білоруські трактори та сівалки, а виробляти свої – це було б чудово. Але щоб скористатися цією можливістю, потрібна промислова політика, протекціонізм, підтримка свого виробника як мінімум на рівні Білорусі. У нас всього цього немає, тому замість білоруських ми будемо купувати китайські трактори, а "мінус" в торговому сальдо з Білоруссю трансформується в "мінус" з іншою країною.

По-друге, для України Білорусь є торгово-економічним хабом, через який ми взаємодіємо з РФ – від покупки вугілля до покупки електроенергії.

По-третє, Білорусь для нас – це ще й транспортний хаб, і сьогодні ми ризикуємо тим, що для нас може виявитися заблокованим транснаціональний Балто-Чорноморський коридор, через який Україна відправляє свої вантажі в північну Європу, а отримує вантажі з Литви.

Як літати будемо?

Опитані експерти великої проблеми в майбутніх перельотах не бачать. Так, Сергій Саливон вважає, що на зміну Мінську прийде Кишинів або Рига, а експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин каже, що літаки зможуть літати через Ригу чи Стамбул.

Словом, на Мінську світ клином не зійшовся: літаки продовжать літати й будуть користуватися вже наявними хабами в Стамбулі або, що набагато ймовірніше, європейськими, висловив спільну думку Василь Шевченко.

"Це пострадянські країни можуть собі дозволити "грати в солдатики", оскільки з них ніхто не питає про втрати, – пояснює Шевченко. – І президент Білорусі заради зняття блогера з літака йде на те, що країна в результаті недоотримає сотні мільйонів доларів. Західні країни не можуть собі дозволити розпоряджатися ресурсами "по дурості" – з чиновників виборці запитають за кожен зайвий витрачений долар або євро. Тому там санкції завжди накладаються так, щоб їх компанії отримали мінімальний збиток. Не секрет, що з Києва літаки через Мінськ найчастіше літали в Москву. Тепер вони будуть літати в російську столицю через Варшаву, Ригу, Вільнюс або інші європейські хаби".

Правда, пасажирам варто бути готовими до того, що через обльоти квитки їм обійдуться в середньому на 50 доларів дорожче, а самі перельоти та стикування займуть набагато більше часу.

Готуємося до подорожчання

Попри тісні торговельні відносини з Білоруссю, ситуація не позначиться на нас значним інфляційним тиском, вважає старший аналітик компанії Empori group Артем Беркович.

"За весь 2020 рік за обсягом товарообігу та експорту Україна посіла друге місце серед усіх торговельних партнерів Республіки Білорусь, по імпорту – четверте місце, – наводить дані експерт. – Фактично Білорусь є шостим торговим партнером України після Китаю, Польщі, Росії, Німеччини та Туреччини. У разі скорочення постачання можна було б очікувати, що зросте вартість цих товарів. Але якщо врахувати, що основу білоруського експорту становлять нафтопродукти, і згадати, що в Україні обмежили ціни на бензин, приходимо до висновку, що кризовий період ми перечекаємо в умовах поступового подорожчання. Але якщо конфлікт буде мати продовження, то експортні товари – від мінеральних добрив до сільгосптехніки – будуть дорожчати".

Що стосується продуктів, то, як зазначив Олег Пендзин, економічних санкцій, що завдають серйозного удару по білоруському продовольчого експорту, поки ніхто не вводив.

Олексій Кущ і взагалі вважає, що білоруські продукти – це скоріше маркетинговий бренд, і насправді в Україні їх небагато. За словами експерта, товарний ряд продуктів з Білорусі небагатий: молочка, морозиво, ковбаса. Це дуже незначний сегмент в загальному українському "кошику", а, крім того, прикордонний рух, швидше за все, збережеться, а значить і ці товари залишаться на наших прилавках.

Олег Пендзин погоджується: Білорусь не експортує багато продуктів до України. Понад 50% білоруського експорту в Україну – це нафтопродукти, 70% українського ринку дизеля – це Білорусь і Росія.

І тут виникає закономірне питання в автомобілістів: що буде, якщо Мінськ введе санкції у відповідь і, наприклад, обмежить або припинить постачання палива? На чому їздити будемо?

"Це навряд чи відбудеться, – запевнив автолюбителів Сергій Саливон. – Україна є найбільшим покупцем білоруських нафтопродуктів. І в умовах, коли ринки для білоруської продукції ще більше закриють, навряд чи Лукашенко стане "стріляти сам у себе" і відмовлятися від українського ринку, як це роблять наші чудо-керівники. Щоб подібне сталося, потрібно зовсім серйозне загострення. Водночас "прикрити лавочку" для перепродажу українських товарів до Росії Білорусь і правда може".

"Ми упустили свій шанс"

За словами Данила Богатирьова, насправді ситуація в цілому набагато глибше, ніж просто "транспортні проблеми через політичні причини". На наших очах відбувається кристалізація геополітичних блоків у новій "холодній війні" і поступове закриття кордонів.

"Все йде до установки нових "залізних завіс", а заборона польотів – тільки перша ластівка цього процесу, – зазначає політолог. – За великим рахунком, пандемія ковіду лише посприяла цьому процесу".

У формованій системі блоків Україна відійшла в американську сферу впливу. Тому, прогнозує Богатирьов, незабаром українцям буде максимально ускладнений виїзд до Росії й Білорусі. Власне, над цим і працюють наші влади, намагаючись схопитися за будь-які приводи для скасування залізничного та повітряного сполучення.

"Білорусь не має ресурсів для протистояння "колективному заходу", тому чим сильніше на них будуть тиснути санкції, тим швидше і м'якше відбудеться об'єднання з РФ, – резюмував Кущ. – І те, що Білорусь в форматі "обложеної фортеці" рухається в бік Росії, погано для нас не тільки з точки зору логістики й економіки. Все йде до того, що ми станемо для інвесторів "тупиком", з усіх боків оточеним ворожими державами. А ми не Ізраїль, щоб собі таке дозволити".

Експерт вважає, що в обставинах, що склалися, Україна цілком могла б стати майданчиком для переговорів Лукашенка з опозицією, тим самим як мінімум уповільнивши рух Білорусі в бік Росії та зберігши з нею сусідські відносини. Але ми упустили свій шанс. Українська влада в черговий раз продемонструвала свою недалекоглядність, несамостійність і повну нездатність самостійно мислити.