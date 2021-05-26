“Індійський” COVID-19 виявили мінімум на 53 територіях, – ВООЗ

Варіант COVID-19, який вперше виявили в Індії, офіційно зареєстрований на 53 територіях, посилаючись на звіт Всесвітньої організації охорони здоров'я, повідомляє Українська правда.

Крім того, ВООЗ отримала інформацію з неофіційних джерел про те, що варіант B.1.617 був виявлений на семи інших територіях, відтак загальна кількість досягла 60.

У звіті міститься інформація про чотири мутації, що класифікуються як такі, що викликають заклопотаність: вперше зареєстровані в Великобританії (B.1.1.7), Південній Африці (B.1.351), Бразилії (P.1) й Індії (B.1.617). У звіті говориться, що B.1.617 продемонстрував підвищену трансмісивність, в той час як серйозність захворювання і ризик зараження вивчаються.

Зокрема, "британський" штам зареєстровано на 149 територіях; "південноафриканський" – на 102, а "бразильський" – на 59.

Крім того, у звіті є ще шість варіантів, які відстежуються. Один був вперше виявлений в кількох країнах, два – в Штатах, а три інші – в Бразилії, на Філіппінах і у Франції.