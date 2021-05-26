Європейський банк виділить Україні сім мільйонів євро

Україна отримає від Європейського інвестиційного банку грант в розмірі сім мільйонів євро для реконструкції соціальної інфраструктури, повідомляє Кореспондент.

Про це у вівторок, 25 травня, повідомила прес-служба Міністерства розвитку громад і територій. Відповідно до підписаної угоди, кошти будуть спрямовані на підготовку та впровадження Програми відновлення в Україні (URP).

Так, у відомстві уточнили, що мова йде про відновлення соціальної інфраструктури, поліпшення комунальних послуг, ремонті пошкоджених адміністративних будівель і ключовий соціальної інфраструктури (включаючи лікарні, школи, дитячі садки, спортивні об'єкти).

"Реалізація Надзвичайної кредитної програми для відновлення Україні вже допомогла реконструювати понад 240 інфраструктурних об'єктів в Україні. <...> А грант у 7 млн євро від ЄС допоможе нам в якомога найшвидшій реалізації запланованого відновлення" , - зазначив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.

Як підкреслила віце-президент банку Тереза Червінська, підтримка ЄІБ поширюється на регіони, постраждалі від збройного конфлікту, і сприяє їх відновленню.