Укравтодор автоматизує систему управління дорогами

Держагентство автомобільних доріг України представило єдину систему управління станом доріг E-Road. Вона містить інтерактивну карту дорожніх робіт з інформацією про контракти підрядників і актуальний хід будівництва, повідомляє UBR.

Поки система буде працювати тільки для внутрішніх потреб агентства, проте в майбутньому можливе розширення функціоналу для громадян, передає прес-центр "Укравтодору".

Система дозволить в реальному часі стежити за виконанням робіт на дорогах, забезпечуючи прозорість у взаємодії між Службами автодоріг (САД) в областях і підрядниками, а також між САД і "Укравтодором".

"Завдяки використанню оперативних та об'єктивних даних в E-ROAD, контроль використання коштів і дотримання термінів робіт стають ще більш жорсткими. Інформація в системі оновлюється щодня, завдяки чому оперативність прийняття рішень замовниками робіт зростає" , - сказано в повідомленні.

Крім того, E-ROAD також зможе обробляти надану системою WIM інформацію щодо потоку транспортних засобів і здійснених порушень в розрізі годин або днів, суми потенційних штрафів, шукати порушника за номерним знаком.