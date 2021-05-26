Німецькі політики відвідали зону ООС

Німецькі політики відвідали зону ООС

Депутати Бундестагу на чолі з співголовою партії Союз90 / Зелені Робертом Габеком у вівторок, 25 травня, відвідали район проведення операції Об'єднаних сил, повідомляє Кореспондент.

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Про це йдеться на сторінці ООС у Facebook. Відзначається, що депутати прибули на Донбас з метою ознайомлення з поточною політикою безпеки та оперативною ситуацією в районі проведення ООС, зокрема поблизу великих міст, в яких проживає цивільне населення і зосереджені об'єкти промисловості.

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Іноземних гостей супроводжували заступник командувача ОС генерал-майор Едуард Москальов і директор першого територіального департаменту МЗС України Василь Химинець.

"Німецька делегація відвідала зруйноване селище Широкино, щоб на власні очі побачити наслідки" "русского міра". Через збройну агресію РФ жителі курортного населеного пункту біля моря, поблизу Маріуполя, залишили свої будинки і не можуть повернутися до своїх домівок", - зазначено в повідомленні.
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В ході візиту до Широкино депутат Європарламенту і член комітету закордонних справ ЄС Віола фон Крамон-Таубадель заявила, що лідери країн ЄС повинні колективно обміркувати, як ефективно допомагати Україні, а саме як надати Києву оборонну зброю.

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