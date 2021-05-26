Заміська нерухомість різко подорожчає

В Україні зростуть ціни на заміські будинки. Найбільш швидко це станеться у випадку з котеджами, які знаходяться в межах 30 км від Києва, з площею близько 70-100 кв. м. Вони обійдуться не менш, ніж у $1,2 тис./кв. м, а середня ціна такого житла буде варіюватися в межах $1,2-1,7 тис./кв. м, повідомляє UBR.

Таким чином, за нинішнім курсом НБУ (27,42 грн/$), ціна буде стартувати від 3,3 млн грн за будинок.

Таунхауси, у свою чергу, побудовані з використанням керамоблоку, при такій же віддаленості від столиці, будуть коштувати від $800 до $1,5 тис. за "квадрат", спрогнозувала експерт ринку нерухомості Вікторія Берещак.

Причина – у високому ще з минулого року попиті, що перевищує пропозицію забудовників, а також у зростанні собівартості будівництва через подорожчання будматеріалів.

Особливо помітно підскочили ціни на пиломатеріали, використовувані для будівництва дерев'яних будинків. Даний фактор вплине й на собівартість готових будинків із дерева.

Однак, стверджують експерти, дерев'яні приватні будинки займають незначну частку української заміської забудови, особливо в масовому сегменті, і орієнтовані на більш заможних громадян.

У зв'язку з цим, подорожчання дерев'яних будинків ринок не відчує настільки сильно, як в сегменті монолітно-каркасних приватних будинків. Їх ціну підштовхне подорожчання керамоблоков і арматури.

Будують новачки

Як зауважив гендиректор девелоперської компанії Greenol Олег Приходько, з 2020 року в Україні "спостерігається бум заміського будівництва".

Залишається він, вказує Вікторія Берещак, і в нинішньому році.

"Попит на котеджі не такий ажіотажний, як у минулому році, однак позитивна динаміка зростання зберігається на рівні 12% з початку 2021 року - це високий показник, враховуючи, що до 2020 року у нас взагалі була стагнація в цьому сегменті" , - говорить Берещак .

Експерт висловила думку, що підвищений інтерес до заміської нерухомості зіткнувся з браком пропозиції на українському ринку. За словами Берещак, "бажаючи заробити легкі гроші", на ринок з недавніх пір зайшла велика кількість нових гравців. Однак, якісні девелопери все ще в дефіциті.

"Коли попит перевищує пропозицію, у власників з'являється можливість" крутити носом "і підвищувати ціни" , - висловила думку експерт.

П'ятикратне подорожчання ДВП

Зростає й споживання будівельних матеріалів. За останній час найбільш сильно подорожчали пиломатеріали: дошки, бруси, ДВП і ДСП (деревоволокнисті та деревостружкові плити).

"Світовий індекс цін на пиломатеріали в четвертому кварталі 2020 року зріс на 8%. Причиною цього було зростання попиту на необроблену деревину в Європі та Північній Америці. Найвищий темп приросту був відзначений у США, Канаді, Центральній Європі та Естонії" , - розповів консультант компанії Pro-Consulting Андрій Мокряк.

За останній квартал, вказує Берещак, на товарній біржі в Китаї ДВП подорожчали майже в 5 разів, і зараз коштують $16 за плиту.

Дефіцит сировини

Як розповіли у відділі продажів компанії "Сучасні дерев'яні будинки" (СДД), де займаються як зведенням будівель, так і виготовляють для них матеріали, вартість клеєного профільованого бруса зросла з 15,5 тис. грн/куб. м до 17,5 тис. грн/куб. м.

І це ще не межа, кажуть продавці.

"Зараз ціна на сировину в ліспромгоспу зростає з кожним днем, через що ми навіть не можемо сформувати вартість будинку для кінцевого покупця. Крім того, у нас немає можливості виконувати й виробничі замовлення: через високий попит з Китаю, Європи та Індії на сировину в Україні, тут виник її дефіцит" , - вказали у відділі продажів СДД.

Як зазначає Андрій Мокряк, згідно з даними Держстату, індекс цін виробників промпродукції, що виготовляє вироби з деревини (в т. ч. використовувані й у новобудовах), виріс на 14% у квітні 2021 року, у порівнянні з аналогічним місяцем попереднього року.

Одночасно з цим, зростають усі інші витратні частини підприємств, що в підсумку, прогнозують продавці, призведе до зростання вартості дерев'яної споруди для кінцевого замовника на 20-25%.

"За нашими останніми підрахунками, стартова вартість будинків виросте з $500-520 до $700 за квадратний метр" , - заявили в СДД.

У Pro-Consulting констатують, що в середньому по країні дерев'яні будинки подорожчали на $100/кв. м. Сьогодні, кажуть аналітики, за будинок "під ключ" просять $500-700 за "квадрат".

За підсумками 2021 року ринок очікує ще один ціновий сплеск, прогнозують експерти.

Садиби стануть ще дорожчими

Приватне заміське будівництво активізувалося не тільки в Україні, але й у інших державах, у зв'язку з відновленням світової економіки в 2021 році.

Високі ціни на матеріали для будівництва будинків з дерева призвели до їх дефіциту в Росії, де зараз обговорюється можливість запровадження вивізного мита на сухі пиломатеріали (з вологістю менше 22%).

Без цього заходу в російській Асоціації дерев'яного домобудівництва спрогнозували зростання вартості дерев'яних будинків без обробки на 20%, з обробкою (де використовується велика кількість деревини) - на 25-40%.

Проте, в Україні ринок будинків, де основним матеріалом є дерево, не настільки розвинений. За словами Олега Приходько, близько 60% споруджуваних у нас заміських будинків - монолітно-каркасні, які заповнюються газоблоками (піноблоками).

"Якщо люди розглядають заміський будинок не як дачну резиденцію, а як постійне місце проживання, то, звичайно, вони віддадуть перевагу більш капітальним домівкам, ніж дерев'яним" , - пояснив директор Greenol Приходько.

Підтверджує низький попит на дерев'яні будинки серед українців і статистика компанії СДД, де розповіли, що основна частина їх покупців знаходиться за кордоном. За минулий рік, наприклад, у них зовсім не було замовлень в Україні.

"Навіть якщо взяти радіус 60-70 км від Києва, то в його межах частка повністю дерев'яних будинків становить приблизно 23% ринку. Якщо враховувати тільки міста-сателіти, то показник буде ще нижче" , - додає Берещак.

На її думку, через зростання вартості пиломатеріалів на 10-15%, можуть подорожчати приватні дерев'яні садиби в рекреаційних зонах - зокрема, у Карпатах. Але, у цілому, так як ринок невеликий, зростання не стане для нього смертельним.

"Повністю дерев'яні будинки будуються, як правило, тільки за авторським дизайн-проектом або під конкретного замовника" , - пояснила Берещак.

Влітку чекаємо стрибка цін на доступні будинки

Серійна котеджна забудова також подорожчає, але головним чином - за рахунок зростання інфляції у 8,5%, а також цін на інші будматеріали.

"Арматура стрибкоподібно дорожчає у середньому на 30% за останній період. Для серійного будівництва - таунхаусів і сітіхаусів - це має більше значення. Також не хоче знижуватися в ціні керамоблок і газоблок. Позитивна динаміка зростання є навіть по утеплювачам. У цілому, залежно від категорії, матеріали продовжують дорожчати в межах 9-15% ", - говорить Берещак.

У цілому, посилається Олег Приходько на заяви Союзу виробників будматеріалів, через збільшення витрат на енергоресурси, транспорт і зарплати, а також на тлі початку будівельного сезону навесні, в Україні вже на 10-15% зросли ціни як на іноземну, так і на вітчизняну сировину.

За літо ціни на неї підскочать ще на 20-25%. Найбільш сильно, через низьку маржинальність проекту для забудовника, це відіб'ється на найдешевшому сегменті приватних будинків, які перебувають на значній відстані від Києва.

Ринок захлинеться від нових проектів

Проте, у майбутньому ціна на заміське житло буде поступово знижувати динаміку зростання, впевнена Берещак.

"Думаю, що пройде максимум рік, і ринок просто захлинеться в кількості нових неліквідних проектів. Але чи збережеться нинішній рівень попиту - я не впевнена" , - додала вона.

Крім цього, до того, щоб скинути розцінки на класичне заміське житло, забудовників будуть підштовхувати конкуренти - багатоквартирні заміські будинки сучасних форматів.

У найближчих до Києва сателітах, вказує експерт, є багатоквартирні будинки з великою прибудинковою територією, садами, скверами й парками, а також рекреаційними об'єктами, озерами.

Також розвиваються й мікс-формати: квартири з двориками, патіо, лаундж.