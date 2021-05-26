Чим здивує новий для українців курорт у Перській затоці

Перелік цікавих напрямків для пляжного відпочинку влітку доповниться ще одним пунктом, в який стане простіше дістатися. З 25 червня з України запускають прямі регулярні рейси в емірат Рас-ель-Хайма в ОАЕ, повідомляє РБК-Украина.

Рейси будуть виконуватися щопонеділка і щочетверга, повідомляється на сайті авіаперевізника МАУ, а з часом частоту можуть збільшити. Переліт триватиме 5 годин.

Це будуть гібридні рейси, на яких передбачені як блоки місць туроператорів, так і місця під індивідуальний продаж квитків. У перспективі компанія планує пролонгувати рейси на зимовий сезон" , - сказав профільному виданню Turprofi. com.ua прес-секретар гендиректора МАУ Дмитро Дешин.

Поки на курорт можна дістатися з перельотом в Дубай і Шарджу від авіакомпаній Air Arabia і Fly Dubai.

Чим Рас-ель-Хайма цікавий туристам

Найпівнічніший і зелений емірат Рас-ель-Хайма ділить кордон з Оманом. Цей популярний курортний напрямок особливо цінується влітку завдяки м'якому клімату і білосніжним пляжам, які розтягнулися на більш ніж 60 кілометрів. Провести відпустку тут можна в готелях різних категорій і за цілком доступною ціною. Більшість з них розташовані в бухтах, а деякі - на намивних островах.

Туристів приваблює не тільки морський відпочинок на березі Перської затоки, але і вражаюча архітектура та історичні пам'ятки.

Наприклад, під час відвідування варто подивитися форти й сторожові вежі, мечеть з коралів в покинутому рибальському селищі в Джазіра аль-Хамра, Палац еміра і Національний музей з унікальною колекцією з більш ніж тисячі експонатів з історії емірату.Також для туристів представляють інтерес місцеві базари та моли з бутиками світових виробників. Для дітей на відпочинку є парки з атракціонами, найбільший в країні аквапарк і зоопарк.

Для дорослих на курорті - безліч розваг: від дайвінгу і віндсерфінгу до риболовлі й катання в пустелі на конях, верблюдах або джипах. Також в "меню" екскурсій - каякінг по річці серед мангрових заростей, де можна побачити фламінго, або на знамениту перлову ферму Сувейді.

Чи поїдуть туристи з України

Пропозиції відпочинку в північному еміраті є у туристичних компаній і зараз. Наприклад, тижневий тур в Рас-ель-Хайму на початку червня з перельотом в Дубаї або Шарджу можна знайти за ціною від 700 доларів на двох в 4-зірковому готелі з харчуванням "сніданки". А в 5 * готелі можна відпочити за ціною від 840 доларів. З початком польотної програми на курорт Рас-ель-Хайма в кінці червня тур в 3 * готель зі сніданками обійдеться в 900 доларів за двох.

Тим часом в туристичних компаніях сподіваються на збільшення попиту за цим напрямком. Однією з переваг Рас-ель-Хайми є безкоштовні тести на COVID після прильоту і перед вильотом додому.

"Ми очікуємо збільшення попиту, оскільки квитки будуть дешевші звичайного. Звичайно, Дубай завжди буде номером один, але в літній час Рас-ель-Хайма більш популярна завдяки м'якому клімату. Всі, хто шукає пляжний відпочинок в ОАЕ, але чий бюджет не дотягує до дубайських цінників, сміливо можуть летіти сюди. Причому тут є і готелі на "все включено" і з іншими варіантами харчування" , - розповіла виданню експерт компанії "TPG" Катерина Березовська.

Деякі експерти вважають, що відпочинок в Рас-ель-Хаймі – виключно пляжний, а для великих вражень варто комбінувати поїздку з іншими еміратами.

"З іншого боку, в Дубаї пляжні готелі дорожчі, а рівень сервісу в Рас-ель-Хаймі дуже гарний. При цьому різниця, якщо їхати туди з аеропорту Дубая або Шарджі - 40-50 км (на півгодини довше)", - зазначає Михайло Тюрін, глава GTO. UA.



Правила в'їзду в ОАЕ: що потрібно знати туристам

Для поїздки в ОАЕ необхідно отримати негативний результат ПЛР-тесту протягом 72 годин до вильоту. Ця вимога не поширюється на дітей віком до 12 років, а також на тих пасажирів, які мають середню або важку форми інвалідності.

Крім того, по прильоту в аеропорту ПЛР-тест потрібно пройти повторно. Його вартість покриє приймаюча сторона - ОАЕ: для туриста такий тест безкоштовний. Результат повторного тесту приходить туристу протягом доби. Під час очікування результату тесту мандрівників просять перебувати в готелі, завантаживши додаток "COVID-19 DXB" для можливого подальшого спілкування з органами охорони здоров'я.

Перед поїздкою також потрібно оформити страховий поліс, що покриває лікування COVID за кордоном. Згідно з даними з сайту українського МЗС, особливу увагу звертають на те, що у разі відсутності сертифіката про негативний тест на коронавірус або страхового поліса, авіакомпанія може відмовити пасажиру в перевезенні. Також авіакомпанії мають право відмовити в реєстрації на рейс тим, у кого будуть виявлені симптоми COVID

На всій території країни під час пандемії зберігається масковий режим і вимога дотримуватися дистанції. Штраф за не носіння маски на вулицях становить 900 доларів.