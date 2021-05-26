У Сумах зловили прикордонника на хабарі за сприяння контрабанді

Правоохоронці затримали старшого оперуповноваженого Сумського прикордонного загону під час отримання хабаря, повідомляє Цензор.НЕТ.

Про це інформує прес-служба ДБР﻿. За попередньою інформацією, прикордонник обіцяв "за винагороду" забезпечити безперешкодне переміщення контрабандних товарів через українсько-російський кордон.

Співробітники ДБР затримали прикордонника на одній з автозаправних станцій в Сумах після отримання 600 доларів хабаря.

Попередня кваліфікація: прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.