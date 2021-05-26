В яких областях України російська мова має статус регіональної

Станом на травень 2021 року в окремих населених пунктах чотирьох областей не скасовані рішення про надання російській мові статусу регіональної, повідомляє Радіо Свобода.

"На сьогодні не скасовані рішення окремих органів місцевого самоврядування про функціонування та надання російській мові статусу регіональної на території Дніпропетровської та Луганської областей, а також окремих населених пунктів Миколаївської та Одеської областей та Болградського району Одеської області", – мовиться в повідомленні Уповноваженого із захисту державної мови.

У мовного омбудсмена додали, що також не скасовані рішення окремих органів місцевого самоврядування про функціонування та надання статусу регіональної іншим мовам на території Болградського району (болгарська, гагаузька) та міста Болград Одеської області (болгарська), а також окремих населених пунктів Чернівецької області (румунська, молдавська).