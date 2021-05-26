Алла Пугачова відзначилася незвичайним вбранням

Відома 72-річна співачка Алла Пугачова заявилася на святкування дня народження своєї доньки Христини Орбакайте в пишній сукні, повідомляє УНИАН.

Відповідне фото чоловік артистки Максим Галкін розмістив на своїй сторінці в Instagram. У кадрі Примадонна позує поруч з російським дизайнером Валентином Юдашкіним.

На фотографії Алла Борисівна постала в пишній пудровій сукні з квітковою вишивкою. Доповнила вона образ сріблястим ременем і туфлями в тон.

Пугачова помітно схудла / фото instagram.com/maxgalkinru

Крім того, Пугачова вирішила повернутися до старої зачіски - шиньйону з кучерями. В цілому образ вийшов трохи недоречним: одягнена Примадонна явно не за віком.