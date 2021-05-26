Найдешевший електромобіль викликав неймовірний ажіотаж

Автопарк Піднебесної поповнився майже 30 тисячами бюджетних Hongguang Mini EV, повідомляє Автоцентр.

Найкомпактніший електромобіль концерну General Motors під назвою Hongguang Mini EV викликав справжній фурор на ринку. Модель, головною перевагою якої є неймовірно низька ціна (близько $4300), змогла в квітні обійти з продажу Toyota Corolla.

За місяць дилерам вдалося реалізувати понад 29 тисяч примірників Wuling Hongguang Mini EV, що дозволило електрокару увійти в ТОП-3 найбільш продаваних машин в Китаї. При цьому бестселер японської марки Тойота вибрали 24 тисячі покупців. До речі, незабаром бюджетний електрокар почне продаватися на ринку Європи.

Чотиримісний електромобіль надійшов у продаж в середині 2020 року. Він досягає в довжину 2917 мм, в ширину - 1493 мм, у висоту - 1621 мм, а колісна база дорівнює 1940 мм. Кузов виконаний з полегшеного композиту. Модель отримала 12-дюймові колеса і оптику зі звичайними галогеновими лампами. Незважаючи на прості лінії і відсутність хитромудрих елементів, загальний вигляд автомобіля досить стильний.

У рух Hongguang Mini EV приводить електромотор потужністю 27 к.с., який дозволяє розганятися до 100 км/год. Запас ходу в 120 км забезпечує батарея ємністю 9,2 кВтг. Також доступна більш далекобійна версія, яка комплектується акумулятором на 13,8 кВтг і може проїхати на одному заряді до 170 км.