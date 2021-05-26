Австралію накрили сильні пилові бурі

З понеділка, 24 травня, в Південній Австралії вирує шторм, який підняв у повітря великі обсяги пилу, повідомляють міжнародні ЗМІ.

У зв'язку з цим уряд рекомендує людям з астмою та іншими хворобами легень не залишати домівки й звертатися до медиків в разі погіршення самопочуття.

Сильний вітер несе загрозу в тому числі для серфінгістів, улюбленим місцем яких є південно-східне узбережжя штату Квінсленд.

За прогнозами синоптиків, негода може тривати до п'ятниці та вихідних. Далі повітряний потік повинен буде зміститися до Нової Зеландії.