Тіна Кароль знялася в сексуальному образі в ліжку

Відома українська співачка Тіна Кароль розбурхала шанувальників спокусливим знімком у ліжку, повідомляє УНИАН.

Фотографію артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. У кадрі артистка постала в образі спокусниці: на ній шовкова нічна сорочка трендового гірчичного кольору, крізь яку видно груди Тіни. На знімку поп-зірка з'явилася з нюдовим макіяжем і з зібраним волоссям.

Шанувальники в захваті від такого гарячого фото з Тіною, вони засипали її компліментами.