На Ватикан подали до суду через поштову марку

Ватикан потрапив під суд через те, що без попиту використав роботу римської художниці для поштової марки, посилаючись на міжнародні ЗМІ, повідомляє Лента.Ру.

У 2019 художниця Алессія Баброу нанесла стилізоване зображення Христа на один з мостів неподалік від Ватикану. У 2020 році її твір з'явився на пасхальній поштовій марці, випущеній Ватиканом.

Коли Баброу дізналася, що її робота була використана для ватиканських поштових марок, її адвокати направили листи до філателістичного й нумізматичного офісів Ватикану, вказавши, що художниця була авторкою зображення. Однак на прохання Баброу обговорити умови використання марки не було жодної офіційної відповіді, після чого вона подала позов. Художниця вимагає відшкодування збитку в розмірі майже 130 тисяч євро.