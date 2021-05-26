Міноборони України та Грузії затвердили план співпраці

План двостороннього співробітництва між міністерствами оборони України та Грузії підписали керівники оборонних відомств обох країн Андрій Таран і Джуаншер Бурчуладзе, посилаючись на пресслужбу Міноборони України, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як зазначають у відомстві, 25 травня розпочався візит української делегації на чолі з Тараном в Грузію. У перший день відбулися робочі зустрічі делегації Міноборони з прем'єр-міністром Грузії Гарібашвілі та міністром оборони Грузії Джуаншером Бурчуладзе.

"Нас з Грузією об'єднують спільні загрози й цілі розвитку... Ми сповнені рішучості поглибити співпрацю для ефективної протидії регіональним і глобальним загрозам", – сказав Таран.

З огляду на регулярні деструктивні прояви й агресію з боку РФ, Таран і Бурчуладзе визначили пріоритети двостороннього оборонного співробітництва за напрямками кібербезпеки, військово-технічної сфери, спільної участі в міжнародних військових навчаннях і впровадження стандартів НАТО в повсякденну діяльність національних збройних сил. Сторони обмінялися досвідом з протидії ескалації агресії РФ.

Пресслужба грузинського Міноборони повідомляє, що міністри торкнулися теми безпеки регіону Чорного моря, обговорили питання, пов'язані з підвищенням обороноздатності, співпраці у сферах військової освіти та військової медицини.

Глави оборонних відомств підписали план двостороннього співробітництва між міністерствами оборони Грузії та України на 2021 рік.